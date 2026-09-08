Психолог назвала грибников «скрытыми лудоманами»

Она объяснила, почему многие люди стремятся уйти как можно дальше в лес в поисках грибов. По её словам, это связано с системой вознаграждения мозга. Оказалось, что момент находки гриба вызывает эмоциональный всплеск, и мозг стремится повторить это ощущение. Кроме того, включаются древние механизмы, связанные с выживанием человека в процессе собирательства и охоты. Психолог отметила, что подсознательно человек чувствует, будто делает что-то важное и ценное для своего выживания. Именно поэтому грибы, собранные собственноручно, кажутся гораздо вкуснее. При этом, в отличие от азартных игр, сбор грибов не несёт риска проигрыша. Даже если грибов не окажется, человек всё равно получит пользу от прогулки и свежего воздуха.

Психолог назвала грибников «скрытыми лудоманами». Об этом «Газете. ру» рассказала клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

Она объяснила, почему многие люди стремятся уйти как можно дальше в лес в поисках грибов. По её словам, это связано с системой вознаграждения мозга.

Оказалось, что момент находки гриба вызывает эмоциональный всплеск, и мозг стремится повторить это ощущение. Кроме того, включаются древние механизмы, связанные с выживанием человека в процессе собирательства и охоты.

Психолог отметила, что подсознательно человек чувствует, будто делает что-то важное и ценное для своего выживания. Именно поэтому грибы, собранные собственноручно, кажутся гораздо вкуснее.

При этом, в отличие от азартных игр, сбор грибов не несёт риска проигрыша. Даже если грибов не окажется, человек всё равно получит пользу от прогулки и свежего воздуха.