Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября

Отмечается, что россияне смогут использовать Систему быстрых платежей: можно будет вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию за превышение лимита вправе взять оба банка. Это связано с тем, что внесение наличных через чужой банкомат — это точка входа денег от постороннего клиента, поэтому требования жестче.

Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Отмечается, что россияне смогут использовать Систему быстрых платежей: можно будет вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом.

Ограничения будут трехуровневыми: 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей.

Операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию за превышение лимита вправе взять оба банка. Это связано с тем, что внесение наличных через чужой банкомат — это точка входа денег от постороннего клиента, поэтому требования жестче.