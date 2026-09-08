Опубликован прогноз погоды на 9 сентября в Рязанской области
В среду, 9 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, днем поднимется до +15, +20°С.
Опубликован прогноз погоды на 9 сентября в Рязанской области. Его публикует региональный Гидрометцентр.
В среду, 9 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, днем поднимется до +15, +20°С.