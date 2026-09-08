На улице Дзержинского в Рязани начали ремонтировать колодцы
МП «Водоканал города Рязани» совместно с подрядной организацией начало ремонтные работы на проезжей части улицы Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Сейчас специалисты снимают асфальт вокруг горловин колодцев. После этого люки установят на один уровень с проезжей частью, уплотнят основание и подготовят его для укладки нового покрытия. На время работ участки огородили. Водителей просят снизить скорость и заранее перестраиваться.
МП «Водоканал города Рязани» совместно с подрядной организацией начало ремонтные работы на проезжей части улицы Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сейчас специалисты снимают асфальт вокруг горловин колодцев. После этого люки установят на один уровень с проезжей частью, уплотнят основание и подготовят его для укладки нового покрытия.
На время работ участки огородили. Водителей просят снизить скорость и заранее перестраиваться.
После подготовки основания специалисты уложат новый асфальт. Это позволит сделать покрытие ровным и избежать проседания люков относительно дороги.
Фото: МП «Водоканал города Рязани».