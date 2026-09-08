Москвичка приехала в Карелию к знакомому и погибла в ДТП

20-летняя жительница Москвы приехала в Карелию к молодому человеку, с которым познакомилась в интернете, и погибла вместе с ним в ДТП. Авария произошла 24 августа на Суоярвском шоссе на подъезде к Петрозаводску. По данным Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель Renault Sandero пошел на обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с пикапом Mitsubishi L200.

20-летняя жительница Москвы приехала в Карелию к молодому человеку, с которым познакомилась в интернете, и погибла вместе с ним в ДТП. Авария произошла 24 августа на Суоярвском шоссе на подъезде к Петрозаводску.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель Renault Sandero пошел на обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с пикапом Mitsubishi L200.

В результате ДТП водитель Renault и его 20-летняя пассажирка погибли. По информации местных СМИ, девушка приехала в Карелию совсем недавно, чтобы впервые встретиться с молодым человеком после длительного общения в интернете.

Также пострадали водитель и пассажирка Mitsubishi. 63-летний мужчина получил тяжелые травмы грудной и брюшной полостей и перенес операцию. Врачи стабилизировали его состояние. Его 60-летняя супруга получила ушибы и остается под наблюдением медиков.

Фото: Госавтоинспекции Карелии, соцсети.