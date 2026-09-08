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Мирошник заявил, что Украина считает обмен телами попыткой подорвать бюджет
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина рассматривает обмен телами погибших военнослужащих как попытку ущемить свой бюджет. Об этом пишет РИА Новости. Мирошкин отметил, что Киев обещал значительные суммы денег за каждого погибшего, однако теперь не намерен выплачивать эти деньги своим гражданам. Он подчеркнул, что Россия действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и надеется на большее продвижение и взаимопонимание в вопросе обмена телами.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина рассматривает обмен телами погибших военнослужащих как попытку ущемить свой бюджет. Об этом пишет РИА Новости.

Мирошкин отметил, что Киев обещал значительные суммы денег за каждого погибшего, однако теперь не намерен выплачивать эти деньги своим гражданам.

«Теперь они совершенно не хотят своим же жителям выплачивать эти суммы и считают, что Россия, передавая останки погибших украинских военных, пытается подорвать украинский бюджет», — подчеркнул он.

Также мужчина подчеркнул, что Россия действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и надеется на большее продвижение и взаимопонимание в вопросе обмена телами.