Минпросвещения РФ запустит телефон доверия для школьников

Министерство просвещения РФ анонсировало запуск телефона доверия для оказания помощи в решении конфликтных ситуаций в российских школах. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил об этом на II Всероссийском съезде родительских комитетов, передает РИА Новости. По словам Кравцова, телефон доверия начнет работать в пятницу и станет доступен для школьников, которые смогут обратиться по любым вопросам. «Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», — отметил министр.

Министерство просвещения РФ анонсировало запуск телефона доверия для оказания помощи в решении конфликтных ситуаций в российских школах. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил об этом на II Всероссийском съезде родительских комитетов, передает РИА Новости.

По словам Кравцова, телефон доверия начнет работать в пятницу и станет доступен для школьников, которые смогут обратиться по любым вопросам.

«Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», — отметил министр.