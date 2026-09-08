Минобороны предложило взыскать часть выплаты по контракту с осужденных военных

Проект постановления предусматривает возврат единовременной денежной выплаты виновных в преступлениях за оставшиеся месяцы службы. Отмечается, что такая мера выдвигается для повышения мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства РФ при прохождении службы.