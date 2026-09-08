Малков обсудил с Файзуллиным развитие инфраструктуры Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Они обсудили подготовку региона к осенне-зимнему периоду, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях. По итогам 2025 года в Рязанской области ввели 648,4 тысячи квадратных метров жилья, что превысило плановые показатели. За первые семь месяцев 2026 года в регионе построили еще 382,5 тысячи квадратных метров жилья.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Они обсудили подготовку региона к осенне-зимнему периоду, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.

По итогам 2025 года в Рязанской области ввели 648,4 тысячи квадратных метров жилья, что превысило плановые показатели. За первые семь месяцев 2026 года в регионе построили еще 382,5 тысячи квадратных метров жилья.

Также в области продолжают обновлять коммунальную инфраструктуру. В 2025 году в Рязани по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отремонтировали сети водоотведения. Качество коммунальных услуг благодаря этому улучшилось для 420 человек.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе продолжают благоустраивать общественные пространства. В этом году победителями XI Всероссийского конкурса стали сразу четыре муниципалитета Рязанской области — Сасово, Михайлов, Старожилово и Спас-Клепики.

Фото: соцсети Павла Малкова.