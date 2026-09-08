Лавров заявил студентам, что при их жизни нормальных отношений с Западом у РФ не будет

Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва открыта к контактам со всеми, включая западных коллег, и отметил, что таких с ними отношений, которые были до февраля 2022 года, не будет больше никогда. «Никогда не говори никогда», но на жизнь присутствующих здесь всех поколений мой прогноз — что так и есть, не будет никогда таких отношений", — приводятся слова министра.