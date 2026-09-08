ГОСТы на детские ходунки и качели вступят в силу с 1 января 2027 года

В России разработали новые ГОСТы, которые устанавливают требования к безопасности детских ходунков и качелей. Эти стандарты начнут действовать с 1 января 2027 года, как сообщается в документах Росстандарта, передает РИА Новости. Новый стандарт для ходунков определяет, какие требования безопасности должны соблюдаться и как проводить испытания. Ходунки можно использовать для детей, которые уже могут сидеть самостоятельно, и до тех пор, пока они не научатся ходить. ГОСТ на детские качели предназначен для изделий, которые могут использоваться детьми весом до 9 килограммов или для тех, кто еще не умеет сидеть без поддержки.

В России разработали новые ГОСТы, которые устанавливают требования к безопасности детских ходунков и качелей. Эти стандарты начнут действовать с 1 января 2027 года, как сообщается в документах Росстандарта, передает РИА Новости.

Новый стандарт для ходунков определяет, какие требования безопасности должны соблюдаться и как проводить испытания. Ходунки можно использовать для детей, которые уже могут сидеть самостоятельно, и до тех пор, пока они не научатся ходить.

ГОСТ на детские качели предназначен для изделий, которые могут использоваться детьми весом до 9 килограммов или для тех, кто еще не умеет сидеть без поддержки.