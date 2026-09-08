Госдума предложила сделать парковки у школ и детсадов бесплатными на час

В документе отмечается, что целесообразно установить федеральную гарантию, согласно которой платные парковки, находящиеся в непосредственной близости к образовательным учреждениям, должны предоставляться бесплатно в течение одного непрерывного часа утром. Депутаты также указали на необходимость определения конкретных временных границ этого часа субъектами РФ или муниципальными образованиями с учетом времени начала занятий и транспортной нагрузки. Авторы инициативы считают, что такой подход создаст единое правило для упрощения процесса утреннего подвоза детей. При этом субъекты РФ смогут устанавливать более длительные бесплатные периоды или вводить дополнительные льготы.

Депутаты Госдумы предложили сделать платные парковки, расположенные рядом со школами и детскими садами, бесплатными на один час в утреннее время. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, как сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что целесообразно установить федеральную гарантию, согласно которой платные парковки, находящиеся в непосредственной близости к образовательным учреждениям, должны предоставляться бесплатно в течение одного непрерывного часа утром. Депутаты также указали на необходимость определения конкретных временных границ этого часа субъектами РФ или муниципальными образованиями с учетом времени начала занятий и транспортной нагрузки.

Авторы инициативы считают, что такой подход создаст единое правило для упрощения процесса утреннего подвоза детей. При этом субъекты РФ смогут устанавливать более длительные бесплатные периоды или вводить дополнительные льготы.