F6: мошенники начали обманывать россиян под видом блогеров на YouTube

Они предлагают участвовать в розыгрышах игровой валюты. Аферисты используют популярные игры, такие как Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox, чтобы привлечь внимание. В своих видео мошенники обещают подарки, но для этого просят перейти по ссылке в описании. Эта ссылка ведет на фишинговые сайты, где пользователи могут потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджерах. На таких сайтах жертвам предлагают выбрать способ входа через мессенджер и крутить рулетку, чтобы получить приз. Чтобы «выиграть», пользователям нужно подтвердить, что они не роботы, указав номер телефона. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту и читать переписки, просматривать документы и рассылать сообщения друзьям.

Злоумышленники начали обманывать пользователей YouTube, выдавая себя за блогеров и предлагая участвовать в розыгрышах игровой валюты. Как сообщила компания по кибербезопасности F6, они используют популярные игры, такие как Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox, чтобы привлечь внимание.

В своих видео мошенники обещают подарки, но для этого просят перейти по ссылке в описании. Эта ссылка ведет на фишинговые сайты, где пользователи могут потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджерах. На таких сайтах жертвам предлагают выбрать способ входа через мессенджер и крутить рулетку, чтобы получить приз.

Чтобы «выиграть», пользователям нужно подтвердить, что они не роботы, указав номер телефона. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту и читать переписки, просматривать документы и рассылать сообщения друзьям.

Эксперты F6 советуют не переходить по подозрительным ссылкам и быть осторожными с предложениями участвовать в акциях от известных брендов.