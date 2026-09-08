Через Рязань пустят новый поезд до Минвод

Ежедневный одноэтажный поезд № 170/169 Москва — Минеральные Воды начнет ходить с 1 октября. По пути он проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:30. В Минводы прибудет на следующий день в 13:35. Время в пути — 23 часа 5 минут. Обратно отправится из Минвод в 19:20 и прибудет в Москву на следующий день в 20:40. Уточняется, что расписание будет действовать до конца ноября, затем возможны изменения.

Через Рязань пустят новый поезд до Минвод. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

Ежедневный одноэтажный поезд № 170/169 Москва — Минеральные Воды начнет ходить с 1 октября. По пути он проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск.

Поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:30. В Минводы прибудет на следующий день в 13:35. Время в пути — 23 часа 5 минут. Обратно отправится из Минвод в 19:20 и прибудет в Москву на следующий день в 20:40.

Уточняется, что расписание будет действовать до конца ноября, затем возможны изменения.