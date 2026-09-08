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Цены на овощи из борщевого набора за год выросли на 20-38%
Наибольшее подорожание коснулось капусты, картофеля и лука. Стоимость картофеля увеличилась на 35,3% до 46,7 рубля за килограмм, капуста подорожала на 35,2% до аналогичной цены, а лук — на 27,2% до 57 рублей. Свекла стала дороже на 20,4% (51,6 рубля), морковь — на 17,7% (58,5 рубля), помидоры — на 24,2% (165,9 рубля). Эксперты связывают рост цен с сокращением посевных площадей и снижением урожая. В этом году площади под картофель уменьшились на 1,9%, а под овощами открытого грунта — на 4,4%. Также на повышение цен влияют растущие издержки производителей, включая удорожание горюче-смазочных материалов и рабочей силы из-за миграционной политики.

Цены на базовые овощи, входящие в борщевой набор, за год увеличились на 20-38%, согласно данным Росстата. Наиболее заметно подорожали капуста, картофель и лук.

Стоимость картофеля возросла на 35,3% и достигла 46,7 рубля за килограмм. Капуста подорожала на 35,2% до аналогичной цены, а лук увеличился в цене на 27,2%, составив 57 рублей. Свекла подорожала на 20,4% до 51,6 рубля, морковь — на 17,7% до 58,5 рубля, а помидоры — на 24,2% до 165,9 рубля.

Как пояснили эксперты, передает «Коммерсант», рост цен связан с сокращением посевных площадей и снижением урожая. В этом году картофель занимает 968,2 тыс. гектаров — на 1,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Площади под овощами открытого грунта сократились на 4,4%, составив 457,2 тыс. гектаров.

Кроме того, на повышение цен влияют растущие издержки производителей. Эксперты отмечают значительное удорожание горюче-смазочных материалов и снижение их доступности. Также наблюдается удорожание рабочей силы из-за ужесточения миграционной политики.