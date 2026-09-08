ЦБ повысил курс доллара на 9 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 9 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали. Доллар подорожал на 0,28 рубля — до 86,47 рубля. Курс юаня вырос на 0,03 рубля и составил 12,88 рубля. Евро прибавил 0,40 рубля и достиг 100,50 рубля.