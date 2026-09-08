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ЦБ повысил курс доллара на 9 сентября
Банк России установил официальные курсы валют на среду, 9 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали. Доллар подорожал на 0,28 рубля — до 86,47 рубля. Курс юаня вырос на 0,03 рубля и составил 12,88 рубля. Евро прибавил 0,40 рубля и достиг 100,50 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 9 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали.

Доллар подорожал на 0,28 рубля — до 86,47 рубля. Курс юаня вырос на 0,03 рубля и составил 12,88 рубля. Евро прибавил 0,40 рубля и достиг 100,50 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.