Армия России установила контроль над населенными пунктами в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Березники и Долгенькое в Харьковской области. Также российская армия пресекла все попытки группировки ВСУ прорваться из окружения. Потери украинских войск в котле за сутки составили до 30 человек. Ранее стало известно, что в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.
Армия России установила контроль над населенными пунктами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Березники и Долгенькое в Харьковской области.
Также российская армия пресекла все попытки группировки ВСУ прорваться из окружения. Потери украинских войск в котле за сутки составили до 30 человек.
Ранее стало известно, что в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.