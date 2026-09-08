Армия России установила контроль над населенными пунктами в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Березники и Долгенькое в Харьковской области. Также российская армия пресекла все попытки группировки ВСУ прорваться из окружения. Потери украинских войск в котле за сутки составили до 30 человек. Ранее стало известно, что в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

Армия России установила контроль над населенными пунктами в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Березники и Долгенькое в Харьковской области.

Также российская армия пресекла все попытки группировки ВСУ прорваться из окружения. Потери украинских войск в котле за сутки составили до 30 человек.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.