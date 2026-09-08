71% жителей Рязанской области привлекают риелторов к сделкам на вторичном рынке

Об этом сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость, ссылаясь на данные своего исследования. Из них 40% выбирают полное сопровождение сделки, а 31% обращаются за помощью на отдельных этапах. Чаще всего жители региона ищут специалистов еще до начала активного поиска недвижимости — так поступают 37% опрошенных. Основными услугами, которые ценят рязанцы, являются юридическая проверка объектов и организация расчетов. В целом по России 69% участников опроса также прибегают к экспертной поддержке при сделках на вторичном рынке. При выборе риелтора жители Рязанской области обращают внимание на понятность стоимости услуг и личные рекомендации.

71% жителей Рязанской области привлекают риелторов или агентства для сделок на вторичном рынке жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость, ссылаясь на данные своего исследования.

Из них 40% выбирают полное сопровождение сделки, а 31% обращаются за помощью на отдельных этапах. Чаще всего жители региона ищут специалистов еще до начала активного поиска недвижимости — так поступают 37% опрошенных.

Основными услугами, которые ценят рязанцы, являются юридическая проверка объектов и организация расчетов. В целом по России 69% участников опроса также прибегают к экспертной поддержке при сделках на вторичном рынке. При выборе риелтора жители Рязанской области обращают внимание на понятность стоимости услуг и личные рекомендации.