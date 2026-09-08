384 беспилотника сбили над Россией за ночь

Об этом сообщает Минобороны страны. Отмечается, что в период с 20:00 7 сентября до 8:00 8 сентября перехвачены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.