За неделю в травмпункт БСМП обратились 463 рязанца

89 человек обратились за помощью с переломами, 188 — с ушибами, 87 — с растяжениями, 80 — с ранами. В министерстве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

За прошедшую неделю, с 31 августа по 7 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 463 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

89 человек обратились за помощью с переломами, 188 — с ушибами, 87 — с растяжениями, 80 — с ранами.

В министерстве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.