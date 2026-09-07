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За неделю в стационар рязанской ОДКБ госпитализированы 268 детей
С 31 августа по 6 сентября в круглосуточный стационар ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 268 пациентов. Из этого числа 26 детей помещены в профильные инфекционные отделения больницы. Всего за неделю медпомощь в различных подразделениях ОДКБ получили тысячи юных пациентов. В приемный покой обратились 374 человека, в травмпункт — 413. В городской детской поликлинике № 3 (ГДП № 3) принято 3072 ребенка, при этом 159 из них осмотрены на дому. В Консультативно-диагностическом центре (КДЦ) за неделю побывали 1585 человек (для сравнения: на предыдущей неделе, 24-30 августа, этот показатель составлял ту же цифру). Кроме того, 35 детей прошли профилактическое обследование в Центре здоровья.

С 31 августа по 6 сентября в круглосуточный стационар ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 268 пациентов. Об этом сообщает медучреждение.

Из этого числа 26 детей помещены в профильные инфекционные отделения больницы.

Всего за неделю медпомощь в различных подразделениях ОДКБ получили тысячи юных пациентов. В приемный покой обратились 374 человека, в травмпункт — 413. В городской детской поликлинике № 3 (ГДП № 3) принято 3072 ребенка, при этом 159 из них осмотрены на дому.

В Консультативно-диагностическом центре (КДЦ) за неделю побывали 1585 человек (для сравнения: на предыдущей неделе, 24-30 августа, этот показатель составлял ту же цифру). Кроме того, 35 детей прошли профилактическое обследование в Центре здоровья.