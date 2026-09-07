За неделю в Рязанской области потушили 31 пожар
С 31 августа по 6 сентября на территории Рязанской области ликвидирован 31 пожар: 17 техногенных; 14 загораний мусора. Огнём уничтожено и повреждено 14 строений, 2 единицы техники. На пожаре пострадал 1 человек.
За неделю в Рязанской области потушили 31 пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
С 31 августа по 6 сентября на территории Рязанской области ликвидирован 31 пожар: 17 техногенных; 14 загораний мусора.
Огнём уничтожено и повреждено 14 строений, 2 единицы техники. На пожаре пострадал 1 человек.