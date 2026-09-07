В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру в клинике

По данным Telegram-канала, накануне у девочки появились признаки кишечной инфекции — родители вызвали скорую, на время состояние ребенка улучшилось.

В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру в клинике. Об этом 7 сентября сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, накануне у девочки появились признаки кишечной инфекции. Родители вызвали скорую, на время состояние ребенка улучшилось.

Как выяснила «База», семья записалась в частный медцентр, и когда в очереди ожидала приема, девочке стало плохо. Отмечается, что она скончалась за считанные минуты — медики не смогли ее спасти.

Следственный комитет Ульяновской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.