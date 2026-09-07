В Свердловской области нашли тело подростка

Отмечается, что накануне 17-летний Артем вышел из дома на занятия, однако в учебном заведении так и не появился. Поздно вечером школьника нашли повешенным. В сообщении подчеркнули, что юношу травили сверстники, а дома он переживал серьезные проблемы.

В Свердловской области нашли тело подростка. Об этом сообщается в соцсетях.

Отмечается, что накануне 17-летний Артем вышел из дома на занятия, однако в учебном заведении так и не появился. Поздно вечером школьника нашли повешенным.

В сообщении подчеркнули, что юношу травили сверстники, а дома он переживал серьезные проблемы.