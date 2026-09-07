В сервисе «Яндекс Go» появится скидка на такси при выборе опции «Позже»

Сервис «Яндекс Go» объявил о введении новой функции, которая позволит пассажирам такси в России получать скидку на поездки в размере 30-50% при выборе опции «Позже» в часы пик, во время сильного дождя или после крупных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе компании, алгоритм будет автоматически предлагать пользователям режим «Позже» в ситуациях, когда на дорогах наблюдаются пробки или повышенный спрос на такси. Пассажиры смогут увидеть примерное время ожидания и стоимость поездки. В среднем время ожидания составит 30-40 минут, а скидка будет варьироваться от 30% до 50% в зависимости от ситуации.

Сервис «Яндекс Go» объявил о введении новой функции, которая позволит пассажирам такси в России получать скидку на поездки в размере 30-50% при выборе опции «Позже» в часы пик, во время сильного дождя или после крупных мероприятий. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе компании, алгоритм будет автоматически предлагать пользователям режим «Позже» в ситуациях, когда на дорогах наблюдаются пробки или повышенный спрос на такси. Пассажиры смогут увидеть примерное время ожидания и стоимость поездки. В среднем время ожидания составит 30-40 минут, а скидка будет варьироваться от 30% до 50% в зависимости от ситуации.

Отмечается, что эта мера направлена на более равномерное распределение заказов и снижение ценовых скачков в часы повышенного спроса.