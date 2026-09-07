В Рязанской области пропала 89-летняя пенсионерка с потерей памяти
Надежда Рогозина из деревни Одоевцево Спасского округа пропала 5 сентября. Отмечается, что у женщина возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве. Ее приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные. В день пропажи была одета в халат бордового цвета, предположительно зелёные резиновые сапоги. Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.
В Рязанской области пропала 89-летняя пенсионерка. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Надежда Рогозина из деревни Одоевцево Спасского округа пропала 5 сентября. Отмечается, что у женщина возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве.
Ее приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные.
В день пропажи была одета в халат бордового цвета, предположительно зелёные резиновые сапоги.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.