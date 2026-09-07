В Рязанской области произошло ДТП с иномаркой
ДТП произошло в Сараях 6 сентября. 33-летняя женщина, жительница села Кривское, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Polo, которым управляла 22-летняя жительница Сараев. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошло ДТП с иномаркой. Об этом сообщает ИД «Пресса».
ДТП произошло в Сараях 6 сентября. 33-летняя женщина, жительница села Кривское, управляя автомобилем «ВАЗ-2107» выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Polo, которым управляла 22-летняя жительница Сараев.
Пострадавших нет.