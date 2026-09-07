В Рязанской области похолодает до +4 градусов
Во вторник, 8 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем поднимется до +9, +14°С.
В Рязанской области похолодает до +4 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Во вторник, 8 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +4, +9°С, днем поднимется до +9, +14°С.