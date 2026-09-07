В Рязанской области нашли нарушения в работе предприятия по добыче подземных вод

При проверке установили, что у муниципального предприятия «ЭСТК» есть лицензия на добычу подземных вод в селе Шепелевка. Однако компания должным образом не обустроила зону санитарной охраны скважины. В частности, территория не была огорожена, а твердое покрытие дорожек отсутствовало. Прокуратура внесла представление директору предприятия. Нарушения устранены.

В Михайловском районе нашли нарушения в работе предприятия по добыче подземных вод. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

При проверке установили, что у муниципального предприятия «ЭСТК» есть лицензия на добычу подземных вод в селе Шепелевка. Однако компания должным образом не обустроила зону санитарной охраны скважины. В частности, территория не была огорожена, а твердое покрытие дорожек отсутствовало.

Прокуратура внесла представление директору предприятия. Нарушения устранены.