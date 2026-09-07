В Рязанской области мужчина погиб под колесами «Лады»
Трагедия произошла вечером 4 сентября на 130-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Шиловском округе. 45-летний рязанец за рулем «Лада Веста» сбил 40-летнего жителя Александро-Невского округа. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области мужчина погиб под колесами «Лады». Об этом сообщает региональное УМВД.
Трагедия произошла вечером 4 сентября на 130-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Шиловском округе. 45-летний рязанец за рулем «Лада Веста» сбил 40-летнего жителя Александро-Невского округа.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.