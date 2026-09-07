В Рязани зафиксировали три превышения сероводорода в воздухе

31 августа стационарным постом наблюдения за воздухом превышения ПДК сероводорода зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,82 ПДКмр. Также превышение выявили 1 сентября. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,24 ПДКмр. 5 сентября стационарным постом наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне снова выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,44 ПДКмр.

В Рязани зафиксировали три превышения сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

31 августа стационарным постом наблюдения за воздухом превышения ПДК сероводорода зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень его концентрации в атмосферном воздухе составил 1,82 ПДКмр. Также превышение выявили 1 сентября. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,24 ПДКмр.

5 сентября стационарным постом наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне снова выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,44 ПДКмр.