В Рязани встали троллейбусы
По словам рязанцев, троллейбусы встали на улице Дзержинского в сторону улицы Гагарина. Отмечается, что остановка общественного транспорта связана с отключением электричества. Официальная информация уточняется.
В Рязани встали троллейбусы. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам рязанцев, троллейбусы встали на улице Дзержинского в сторону улицы Гагарина. Отмечается, что остановка общественного транспорта связана с отключением электричества.
Официальная информация уточняется.