В Рязани труженице тыла исполнилось 102 года

Елизавету Любаеву поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина. Женщина родилась в Саратовской области. Во время Великой Отечественной войны была тружеником тыла. В 60-х приехала в Рязань. Работала бухгалтером.