В Рязани труженице тыла исполнилось 102 года
Елизавету Любаеву поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина. Женщина родилась в Саратовской области. Во время Великой Отечественной войны была тружеником тыла. В 60-х приехала в Рязань. Работала бухгалтером.
В Рязани труженице тыла Елизавете Любаевой исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Елизавету Любаеву поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина.
Женщина родилась в Саратовской области. Во время Великой Отечественной войны была тружеником тыла. В 60-х приехала в Рязань. Работала бухгалтером.