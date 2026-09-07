В Рязани служба скорой помощи приняла более 3 тысяч вызовов за неделю

С 31 августа по 6 сентября диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3293 вызова. Из них 797 были экстренными, когда помощь нужна для спасения жизни человека, а 2496 — неотложными. В таких случаях помощь медиков также необходима, но очевидного риска для жизни пациента нет. Основные причины обращений: повышенное давление, бытовые травмы, аритмия, инсульты, ДТП и обострение хронических заболеваний.

В Рязани служба скорой помощи приняла более 3 тысяч вызовов за неделю. Об этом сообщает региональный минздрав.

С 31 августа по 6 сентября диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3293 вызова. Из них 797 были экстренными, когда помощь нужна для спасения жизни человека, а 2496 — неотложными. В таких случаях помощь медиков также необходима, но очевидного риска для жизни пациента нет.

Основные причины обращений: повышенное давление, бытовые травмы, аритмия, инсульты, ДТП и обострение хронических заболеваний.