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В Рязани пройдёт тренировка по гражданской обороне
8 сентября в одном из многоэтажных домов Московского района Рязани пройдет тренировка по отработке действий при налете БПЛА. В ней примут участие сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной и Единой дежурно-диспетчерской служб, медицинские бригады, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и администрации Рязани. «Будет организована работа оперативного штаба. Особое внимание уделят оперативному оповещению населения, эвакуации в укрытие жителей многоэтажного дома», — отметили в сообщении.

В Рязани пройдёт тренировка по гражданской обороне. Об этом сообщают власти.

8 сентября в одном из многоэтажных домов Московского района Рязани пройдет тренировка по отработке действий при налете БПЛА. В ней примут участие сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной и Единой дежурно-диспетчерской служб, медицинские бригады, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и администрации Рязани.

«Будет организована работа оперативного штаба. Особое внимание уделят оперативному оповещению населения, эвакуации в укрытие жителей многоэтажного дома», — отметили в сообщении.