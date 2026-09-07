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В Рязани покажут постановки Ханты-Мансийского театра кукол
В Рязани с 1 по 4 октября состоятся «Большие гастроли» Ханты-Мансийского театра кукол. На сцене Рязанского театра кукол покажут спектакли «Бах-бах-бах» (12+), «Удивительная лошадь» (6+), «Цапля и Журавль» (6+), «Чехов. Рассказы» (12+).

В Рязани с 1 по 4 октября состоятся «Большие гастроли» Ханты-Мансийского театра кукол. На сцене Рязанского театра кукол покажут спектакли «Бах-бах-бах» (12+), «Удивительная лошадь» (6+), «Цапля и Журавль» (6+), «Чехов. Рассказы» (12+). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Спектакль «Бах-бах-бах» поставлен по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. Военно-цирковое представление рассказывает о Великой Отечественной войне глазами цирковой собаки, хозяин которой ушел на фронт.

Показы состоятся 1 октября в 10.00, 12.30 и 19.00. Продолжительность: 70 минут без антракта.

Спектакль «Цапля и Журавль» ироничный разговор с детьми и взрослыми о сложном характере и способности уживаться. Герои рассуждают, как найти общий язык вопреки сложностям.

Показы запланированы на 2 октября — в 10.00, 12.00. Продолжительность: 45 минут без антракта.

«Удивительная лошадь» — история о грустной собаке и удивленной лошади. Первая считала, что жить на свете скучно. Но однажды она отправилась к жизнерадостной лошади, чтобы научиться смотреть на мир другими глазами.

Показы пройдут 3 октября в 10.00, 12.00. Продолжительность: 45 минут без антракта.

В основе сюжета спектакля «Чехов. Рассказы» — произведения великого русского писателя «Попрыгунья», «Шуточка», «Из записок вспыльчивого человека» и «Черный монах».

Показы состоятся 4 октября в 13.00, 18.00. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом.

Справка:

Театр кукол в Ханты-Мансийске появился в 2008 году. Творческий путь начался с премьеры сказки «Как Иван-дурак царевичем стал». Сейчас в труппе насчитывается 13 актеров-кукловодов, а в репертуаре — более 36 спектаклей. Театр участвует в международных и всероссийских фестивалях.

Ханты-Мансийский театр кукол приезжал в Рязань дважды — в 2023-м и 2025 году. Он участвовал в Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины».