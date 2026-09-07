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В Рязани осудят мужчину за обналичивание денег через фиктивные фирмы
Установлено, что в период с 2019 по 2023 год 43-летний обвиняемый организовал схему по обналичиванию денег. Для этого он использовал счета юрлиц с признаками фиктивности. Обвиняемый предоставлял клиентам реквизиты этих организаций с учетом вида их деятельности, озвучивал размер незаконного вознаграждения за операции. Также он вел учет поступающих на счета денег. Доход мужчины от противоправной деятельности составил свыше 4 млн рублей — он получал комиссионное вознаграждение с поступивших на счета подконтрольных фирм средств. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в Октябрьский районный суд Рязани.

В Рязани осудят мужчину за обналичивание денег через фиктивные фирмы. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в период с 2019 по 2023 год 43-летний обвиняемый организовал схему по обналичиванию денег. Для этого он использовал счета юрлиц с признаками фиктивности. Мужчина предоставлял клиентам реквизиты этих организаций с учетом вида их деятельности, озвучивал размер незаконного вознаграждения за операции. Также он вел учет поступающих на счета денег.

Доход мужчины от противоправной деятельности составил свыше 4 млн рублей — он получал комиссионное вознаграждение с поступивших на счета подконтрольных фирм средств.

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в Октябрьский районный суд Рязани.