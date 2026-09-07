В Рязани осудят мигранта-наркозакладчика

По данным следствия, в июне 2026 года мужчина откликнулся на предложение в мессенджере и стал курьером-закладчиком наркотиков. В одном из районов Рязани он извлёк из тайника оптовую партию метадона, чтобы оборудовать закладки в других частях города. На улице Станкозаводской при попытке сделать закладку мигранта задержали сотрудники полиции. В кармане его брюк обнаружили 4 свёртка с метадоном общей массой около 1 грамма. По адресу, где была запланирована одна из закладок, полицейские изъяли ещё один свёрток с веществом массой 0,21 грамма. При обследовании квартиры, которую арендовал подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили 39 граммов метадона. Мужчина признал свою вину в полном объёме. На время предварительного расследования он был заключён под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани осудят мигранта-наркозакладчика. Об этом сообщает региональное УМВД.

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего иностранца. Он обвиняется в попытке незаконного сбыта наркотических средств.

По данным следствия, в июне 2026 года мужчина откликнулся на предложение в мессенджере и стал курьером-закладчиком наркотиков. В одном из районов Рязани он извлёк из тайника оптовую партию метадона, чтобы оборудовать закладки в других частях города.

На улице Станкозаводской при попытке сделать закладку мигранта задержали сотрудники полиции. В кармане его брюк обнаружили 4 свёртка с метадоном общей массой около 1 грамма. По адресу, где была запланирована одна из закладок, полицейские изъяли ещё один свёрток с веществом массой 0,21 грамма.

При обследовании квартиры, которую арендовал подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили 39 граммов метадона.

Мужчина признал свою вину в полном объёме. На время предварительного расследования он был заключён под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.