В Рязани начали поиски очевидцев ДТП на Московском шоссе

Об этом сообщили в соцсетях. По словам одного из водителей, авария произошла в понедельник, 7 сентября, в период с 14:00 до 14:30. Машины столкнулись на Московском шоссе у остановки «Таможня». Всех, у кого есть записи с регистратора, попросили предоставить их.

В Рязани начали поиски очевидцев ДТП на Московском шоссе. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам одного из водителей, авария произошла в понедельник, 7 сентября, в период с 14:00 до 14:30. Машины столкнулись на Московском шоссе у остановки «Таможня».

Всех, у кого есть записи с регистратора, попросили предоставить их.