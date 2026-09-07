В Рязани начали поиски очевидцев ДТП на Московском шоссе
Об этом сообщили в соцсетях. По словам одного из водителей, авария произошла в понедельник, 7 сентября, в период с 14:00 до 14:30. Машины столкнулись на Московском шоссе у остановки «Таможня». Всех, у кого есть записи с регистратора, попросили предоставить их.
В Рязани начали поиски очевидцев ДТП на Московском шоссе. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам одного из водителей, авария произошла в понедельник, 7 сентября, в период с 14:00 до 14:30. Машины столкнулись на Московском шоссе у остановки «Таможня».
Всех, у кого есть записи с регистратора, попросили предоставить их.