В Рязани активисты закрасили надписи с рекламой наркомагазинов

Рейды прошли на прошлой неделе в Московском районе Рязани. Больше всего надписей закрасили в Приокском, на улицах Бирюзова и Интернациональной. По словам мэра, такие выезды планируют провести по всему городу. В рейдах задействованы представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений, волонтеры, а также сотрудники префектур.

В Рязани активисты закрасили надписи с рекламой наркомагазинов. Об этом 7 сентября сообщил мэр города Борис Ясинский.

Рейды прошли на прошлой неделе в Московском районе Рязани. Больше всего надписей закрасили в Приокском, на улицах Бирюзова и Интернациональной. По словам мэра, такие выезды планируют провести по всему городу.

В рейдах задействованы представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений, волонтеры, а также сотрудники префектур.

Ясинский напомнил, что жители могут сообщать о таких надписях через приложение «Открытый регион 62».

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».