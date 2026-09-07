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В Рязани 80-летний пенсионер полгода спасает квартиру от протечек крыши
В многоэтажном доме на Касимовском шоссе, № 25 корпус 1 уже более полугода протекает крыша. О проблеме сообщила рязанка в социальных сетях губернатора Павла Малкова. По словам женщины, протечки начались с февраля 2026 года, квартиру неоднократно заливало, по факту был составлен акт. Она также рассказала, что её отцу, которому уже за 80 лет, во время дождей приходится спасать жильё, подставляя тазы. В течение всего этого времени жильцы направляли обращения через Госуслуги и лично в ЖЭУ-21, которое обслуживает здание. Там сообщили, что гарантийные работы запланированы на август. «Август закончился. Крыша не отремонтирована», — сообщила рязанка. 24 августа жильцы вновь обратились в ЖЭУ-21 с требованием устранить причину протечки, однако получили рекомендацию обратиться в фонд капитального ремонта.

В многоэтажном доме на Касимовском шоссе, № 25 корпус 1 уже более полугода протекает крыша. О проблеме сообщила рязанка в социальных сетях губернатора Павла Малкова.

По словам женщины, протечки начались с февраля 2026 года, квартиру неоднократно заливало, по факту был составлен акт. Она также рассказала, что её отцу, которому уже за 80 лет, во время дождей приходится спасать жильё, подставляя тазы.

В течение всего этого времени жильцы направляли обращения через Госуслуги и лично в ЖЭУ-21, которое обслуживает здание. Там сообщили, что гарантийные работы запланированы на август.

«Август закончился. Крыша не отремонтирована», — сообщила рязанка.

24 августа жильцы вновь обратились в ЖЭУ-21 с требованием устранить причину протечки, однако получили рекомендацию обратиться в фонд капитального ремонта.

«Я прошу Вас лично взять ситуацию с домом на контроль и помочь добиться именно результата — чтобы причину протечки крыши наконец устранили», — обратилась жительница к губернатору.

В соответствии с региональной программой капремонта, проведение ремонта кровли по указанному адресу запланировано в 2041—2043 годах.