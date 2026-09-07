В России предложили ужесточить штрафы для частых нарушителей ПДД

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили увеличить штрафы для водителей, которые нарушили правила более 50 раз за год, в двойном размере, а для нарушителей, превысивших лимит в 100 нарушений за год, — в тройном. С такой инициативой глава НАС Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным исследований, среднестатистический водитель нарушает правила 5-6 раз за год. Общее число штрафов за 15 лет снизилось на 9%, однако на дорогах всё ещё выделяются водители, которые годами не оплачивают свои штрафы.

В России предложили ужесточить штрафы для частых нарушителей ПДД. Об этом сообщает Shot.

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили увеличить штрафы для водителей, которые нарушили правила более 50 раз за год, в двойном размере, а для нарушителей, превысивших лимит в 100 нарушений за год, — в тройном. С такой инициативой глава НАС Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным исследований, среднестатистический водитель нарушает правила 5-6 раз за год. Общее число штрафов за 15 лет снизилось на 9%, однако на дорогах всё ещё выделяются водители, которые годами не оплачивают свои штрафы.