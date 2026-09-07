В Госдуме предложили ввести беспроцентный кредит по ипотеке для молодых семей

В Госдуме предложили создать беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей. В документе говорится, что программа должна быть доступна всем молодым семьям, независимо от наличия детей и статуса нуждаемости. Депутаты отметили, что семья сможет получить такой кредит один раз при покупке или строительстве жилья с использованием ипотеки. При этом финансовое состояние семьи будет оцениваться банком как обычно. Средства будут перечисляться только после одобрения основной ипотеки. Если семья использует материнский капитал или другие выплаты, беспроцентный кредит может покрыть оставшуюся часть первоначального взноса.

В Госдуме предложили создать беспроцентный кредит на первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей. Об этом пишет РИА Новости.

В документе говорится, что программа должна быть доступна всем молодым семьям, независимо от наличия детей и статуса нуждаемости.

Депутаты отметили, что семья сможет получить такой кредит один раз при покупке или строительстве жилья с использованием ипотеки. При этом финансовое состояние семьи будет оцениваться банком как обычно.

Средства будут перечисляться только после одобрения основной ипотеки. Если семья использует материнский капитал или другие выплаты, беспроцентный кредит может покрыть оставшуюся часть первоначального взноса.