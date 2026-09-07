В центре Рязани полицейские со спецназом провели задержания

Проверки прошли на центральных улицах Рязани, в том числе на Почтовой. Так, после рейда сотрудники полиции составили 12 административных протоколов: за хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах, в том числе несовершеннолетними. Также установлены нарушения иностранцами правил пребывания на территории России. Кроме того, проверили шесть кафе на территории Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов Рязани. С улиц города и развлекательных заведений для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и правонарушениям в отдел было доставлено 32 человека.

В Рязани в ночь на 5 сентября полицейские совместно с сотрудниками спецназа регионального управления Росгвардии провели массовые рейдовые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Проверки прошли на центральных улицах Рязани, в том числе на Почтовой. Так, после рейда сотрудники полиции составили 12 административных протоколов: за хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах, в том числе несовершеннолетними. Также установлены нарушения иностранцами правил пребывания на территории России.

Кроме того, проверили шесть кафе на территории Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов Рязани. С улиц города и развлекательных заведений для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и правонарушениям в отдел было доставлено 32 человека.

В одном из клубов полицейские задержали 33-летнего гражданина страны Средней Азии, который с 2023 года находился в федеральном розыске за совершение преступления в Москве.