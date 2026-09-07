В Биробиджане нашли разрезанное тело женщины после свидания с незнакомцем

В Биробиджане обнаружили разрезанный тело женщины, погибшей после свидания с незнакомцем. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что 33-летний мужчина после убийства пытался спрятать тело в диван, но оно не уместилось. Тогда он отделил ноги и отнес их на помойку. Останки обнаружили проходившие мимо очевидцы. Известно, что у 47-летней погибшей остались трое детей. Женщина пыталась построить личную жизнь после неудачного брака.

В Биробиджане обнаружили разрезанный тело женщины, погибшей после свидания с незнакомцем. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что 33-летний мужчина после убийства пытался спрятать тело в диван, но оно не уместилось. Тогда он отделил ноги и отнес их на помойку. Останки обнаружили проходившие мимо очевидцы.

Известно, что у 47-летней погибшей остались трое детей. Женщина пыталась построить личную жизнь после неудачного брака.