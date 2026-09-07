Украине предрекли возможный распад на несколько государств

«Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся», — приводятся слова экс-подполковника СБУ. Прозоров добавил, что таким образом страна может распасться на несколько государств, в каждом из которых будет свой «батька Махно» [он известен тем, что во времена Гражданской войны 1917-1922 годов захватил власть в Гуляйполе Запорожской области]. В качестве примера собеседник агентства привел врио главы СБУ Александра Поклада, который родом из Полтавской области и захочет взять ее под контроль.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что противостояние ГУР и СБУ на Украине отражает системный кризис, из-за которого страна может распасться на несколько государств. Об этом 7 сентября он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Это симптом не только коррупционного, но системного кризиса на Украине, раз силовики уже между собой рубятся», — приводятся слова экс-подполковника СБУ.

Прозоров добавил, что таким образом страна может распасться на несколько государств, в каждом из которых будет свой «батька Махно» [он известен тем, что во времена Гражданской войны 1917-1922 годов захватил власть в Гуляйполе Запорожской области].

В качестве примера собеседник агентства привел врио главы СБУ Александра Поклада, который родом из Полтавской области и захочет взять ее под контроль.