Тыкву весом более 60 кг вырастили в Рязанской области

Супруги Лощинины из Кадома в этом году собрали гигантскую тыкву, весом превышающую 60 кг. Об этом пишет ИД «Пресса». Отмечается, что несмотря на её размеры, супруги пока не спешат срывать плод, позволяя ему продолжать расти. Марина, хозяйка участка, отметила, что тыква выросла сама по себе, без особых усилий с её стороны. В прошлом году она собрала меньший урожай и решила сохранить семена от той тыквы для посадки в следующем сезоне. Теперь она ждет, какие результаты принесет новый эксперимент. Для сравнения, рядом с гигантской тыквой на фото можно увидеть плод весом 20 кг.

Супруги Лощинины из Кадома в этом году собрали гигантскую тыкву, весом превышающую 60 кг. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что несмотря на её размеры, супруги пока не спешат срывать плод, позволяя ему продолжать расти.

Марина, хозяйка участка, отметила, что тыква выросла сама по себе, без особых усилий с её стороны. В прошлом году она собрала меньший урожай и решила сохранить семена от той тыквы для посадки в следующем сезоне. Теперь она ждет, какие результаты принесет новый эксперимент.

Для сравнения, рядом с гигантской тыквой на фото можно увидеть плод весом 20 кг.

Фото: ИД «Пресса».