SuperJob: лишь 12% рязанцев считают, что любовные неудачи помогают в карьере

Большинство респондентов, а именно 38%, утверждают, что неразделенная любовь мешает профессиональному развитию. 32% опрошенных не видят связи между личными проблемами и карьерой. Счастливые отношения, по мнению 50% участников опроса, положительно влияют на работу. При этом 11% считают, что счастье в личной жизни мешает карьере, а 31% не видят влияния романтических успехов на свою работу. Мужчины чаще думают, что несчастная любовь тормозит карьеру (43%), тогда как среди женщин этот процент составляет 33%. Женщины же чаще считают, что несчастная любовь может помочь (15% против 9%). Что касается счастливых отношений, то 52% мужчин уверены, что они способствуют профессиональному росту, в то время как среди женщин этот показатель составляет 48%.

Только 12% рязанцев считают, что любовные неудачи помогают в карьере. Об этом свидетельствует исследование SuperJob.

Большинство респондентов, а именно 38%, утверждают, что неразделенная любовь мешает профессиональному развитию. 32% опрошенных не видят связи между личными проблемами и карьерой.

Счастливые отношения, по мнению 50% участников опроса, положительно влияют на работу. При этом 11% считают, что счастье в личной жизни мешает карьере, а 31% не видят влияния романтических успехов на свою работу.

Мужчины чаще думают, что несчастная любовь тормозит карьеру (43%), тогда как среди женщин этот процент составляет 33%. Женщины же чаще считают, что несчастная любовь может помочь (15% против 9%). Что касается счастливых отношений, то 52% мужчин уверены, что они способствуют профессиональному росту, в то время как среди женщин этот показатель составляет 48%.

Молодые люди до 35 лет чаще утверждают, что безответная любовь мешает работе, а вот в вопросе влияния счастливых отношений они отмечают как положительные, так и отрицательные аспекты.