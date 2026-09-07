Скончался экс-замдиректора рязанского музтеатра Виктор Кирякин

Мужчины не стало 4 сентября. Ему было 73 года. Более семнадцати лет — с 2008 по 2025 год — он занимал пост заместителя директора по административно-хозяйственной работе. «Его должность требовала огромной самоотдачи, твёрдости характера и хозяйской смекалки. Он был тем невидимым стержнем, который обеспечивал бесперебойную работу сложнейшего театрального механизма: от исправности сценического оборудования до тепла и уюта за кулисами и в зрительном зале. Именно на таких людях держится фундамент любого большого искусства», — отметили в некрологе.

Скончался экс-замдиректора рязанского музтеатра Виктор Кирякин. Об этом сообщается пресс-служба театра.

Мужчины не стало 4 сентября. Ему было 73 года.

Более семнадцати лет — с 2008 по 2025 год — он занимал пост заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

«Его должность требовала огромной самоотдачи, твёрдости характера и хозяйской смекалки. Он был тем невидимым стержнем, который обеспечивал бесперебойную работу сложнейшего театрального механизма: от исправности сценического оборудования до тепла и уюта за кулисами и в зрительном зале. Именно на таких людях держится фундамент любого большого искусства», — отметили в некрологе.