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Рязоблсуд оставил под стражей экс-главреда издания «Вид сбоку» Смирнова
Рязанский облсуд оставил под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе Рязоблсуда. Суд подтвердил решение Советского райсуда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Смирнов обвиняется в вымогательстве, что предусмотрено п. п. «а», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ. Напомним, что 26 августа Советский райсуд продлил срок содержания Смирнова под стражей на три месяца, до 26 ноября 2026 года включительно.

Рязанский облсуд оставил под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе Рязоблсуда.

Суд подтвердил решение Советского райсуда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Смирнов обвиняется в вымогательстве, что предусмотрено п. п. «а», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ.

Напомним, что 26 августа Советский райсуд продлил срок содержания Смирнова под стражей на три месяца, до 26 ноября 2026 года включительно.